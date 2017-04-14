Teröristlerin Kaçırdığı Köylünün Cesedi Bulundu

Bingöl'de geçen yıl bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan köylünün 8 ay sonra cesedi bulundu.



Bingöl'ün Adaklı ilçesine bağlı Aysaklı Köyünde PKK'lı teröristlerce kaçırılan orman müteahhidi Nevzat Paçacı'nın (54) cesedi bulundu.



Aile yakınları tarafından Maltepe bölgesinde yapılan aramada, toprağa gömülü şekilde bulunan Paçacı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.



Paçacı, geçen yıl 18 Ağustos tarihinde Aysaklı köyüne giden bir grup terör örgütü PKK militanları tarafından kaçırılmıştı. Paçacı'nın ailesi olaydan yaklaşık bir ay sonra Paçacı'nın öldürüldüğü duymuş, ancak cesede ulaşamamıştı. - BİNGÖL