Teröristlere Ait Yüklü Miktarda Yaşam ve Gıda Malzemesi İmha Edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlere ait mağarada ele geçirilen yüklü miktardaki yaşam ve gıda malzemesi imha edildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen istihbari çalışmalar sonucunda, Tatvan ilçesi Tokaçlı bölgesinde PKK bölücü terör örgütüne ait 1 adet sığınak bulunmuştur. Sığınak içerisinde yaklaşık 2 ton gıda malzemesi 500 kilo un, 540 litre yağ, 200 kilo toz şeker, 500 kilo bulgur, 150 kilo makarna, 100 kilo çikolata, 100 kilo salça, 30 kilo çay, 25 kilo tuz, 25 kilo zeytin, 5 kilo maya ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemesi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olay yerinde imha edilmiş, bulunan sığınak kullanılmaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS