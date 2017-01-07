Teröristler Kaçış Için Ayrı Otomobil Hazırlamış - Izmir

MUSTAFA YILDIRIM - İzmir'deki terör saldırısında ölü ele geçirilen PKK'lı iki teröristin, olay yeri yakınına park ettikleri otomobile bir benzin istasyonundan LPG aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde, terör saldırısından sonra adliye yakınında bir ara sokakta terk edilmiş bulunan 45 LV 414 plakalı otomobil, olay günü olan 5 Ocak saat 12.30'da adliye yakınındaki benzin istasyonuna giriş yapıyor.



Saldırıda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin kullandığı değerlendirilen otomobil, benzinlik girişinde bir süre bekliyor. Daha sonra benzinliğe yanaşan otomobile LPG dolduruluyor. Bu arada şoför mahallinde bulunan teröristin araçtan inmediği görülüyor.



Teröristin, 22 liralık LPG alarak otomobilin deposunu tamamen doldurduğu belirtildi.



Benzin istasyonunun güvenlik kamerasına, saldırı sırasında patlatılan 09 HL 613 plakalı aracın diğer otomobilden birkaç saat önce istasyonun önündeki Yüzbaşı Hakkı İbrahim Caddesi'nden geçtiği yansıyor.



Anahtarı ceplerinden çıktı



Teröristlerin adliye yakınındaki bir inşaatın arka sokağına park ettikleri otomobile ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.



Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde herhangi bir silah ve mühimmat bulunmadığı belirlenen ancak tedbir amacıyla bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan otomobilin anahtarı da ölü ele geçirilen teröristlerden birinin cebinde bulundu.



Hakkari'den İran'a kaçmış



Bu arada, teröristlere Bornova ilçesinde ev kiralayan ve 30 Aralık 2016'da satın alınan 2 aracın ruhsatlarını da kendi adına alan kişinin, 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan İran'a geçtiği sınır kapısındaki kameralardan tespit edildi.



Kamera kayıtlarına göre, mavi montlu elinde valiz olan kişi bir süre pasaport kontrol noktasında bekliyor. Bu kişinin yanına daha sonra 2 kişi daha geliyor. Gergin olduğu gözlenen kişi zaman zaman yanındakilerle sohbet ettikten sonra turnikelerden geçiyor. Ardından yanındaki 2 kişi de kontrol noktasından geçiş yapıyor.



Zanlının, bombalı saldırıda kullanılan 09 HL 613 plakalı araca 11 bin, kaçış için kullanılacak 45 LV 414 plakalı araca ise 12 bin lira ödediği belirlendi.



Ölü ele geçirilen teröristlere araçları satın alan kişinin 15 Aralık'ta da Torbalı'ya geldiği ve anlaşmaya vardığı otomobil satıcısıyla Ayrancılar Mahallesi'ndeki notere gittiği ancak ikamet adresi beyan edemediği için satışın gerçekleşmediği de emniyet güçleri tarafından belirlendi.