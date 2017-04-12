Teröristler Emniyet Binalarının Altına Tünel Kazarak Patlayıcı Yerleştirdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı, bakım-tamir atölyesinde meydana gelen patlamanın terör saldırısı olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, saldırının tünel kazılarak yapıldığını açıkladı. Güvenlik uzmanı Mete Yarar da saldırıyla ilgili kazılan tünellerin fotoğraflarını paylaştı.

"1 TON PATLAYICIDAN BAHSEDİLİYOR"

Yarar, tünelin emniyetin bulunduğu yerin karşısındaki inşaattan kazıldığını belirterek, 'Çıkan toprakları torbalamışlar, 1 ton patlayıcıdan bahsediliyor' dedi. inşaatın alt katındaki odanın duvarlarında terör örgütü PKK ile ilgili yazıların bulunduğu ve içerisinde toprak olan torbaların üst üste konulduğu görülürken Yarar, tünelin içinden çarpıcı kareler paylaştı.

İşte o tünelden kareler:









