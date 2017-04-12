Teröristler Emniyet Binalarının Altına Tünel Kazarak Patlayıcı Yerleştirdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunun emniyet müdürlüğü ek binasındaki patlamanın detayları netleşmeye başladı. Patlamaya panzerin değil, teröristler tarafından emniyet müdürlüğü binası yanındaki binanın bodrum katından kazılarak açılan tünelin içine yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği netleşti.



Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan ve içinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu emniyet müdürlüğü yerleşkesindeki patlama detayları netleşti. Patlamanın Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünde onarıma alınan panzerden kaynaklanmadığı, olayın bir terör saldırısı olduğu ortaya çıktı. Teröristler tarafından emniyet müdürlüğü ek binasının bulunduğu yerleşkenin karşısında bulunan ve 2016 yılında yapılan bir binanın bodrum katından tünel kazarak emniyet binalarının altına kadar geldikleri tespit edildi. Tünel kazan teröristlerin hedefinin bütün emniyet binalarını patlatmak olduğunun tahmin edildiği bildirildi. Teröristlerin kazdıkları tünel ile emniyet yerleşkesinde bulunan binaların altına kadar geldikleri ve tünele patlayıcı yerleştirmeye başladıkları belirtildi. Güvenlik kaynakları tünelin tamamen patlayıcılarla doldurulduktan sonra saldırının gerçekleştirileceğinin tahmin edildiğini ancak dünkü patlamanın plansız yaşanması üzerine bu hain saldırının asıl hedefine ulaşamadığını söyledi.



İçişleri Bakanı Soylu, tüneli doğruladı



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'daki saldırının patlama değil, bir terör saldırısı olduğunu söyledi. Soylu, dışarıdan açılan bir tünel vasıtasıyla bunu gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Soylu, tünelin kısa sürede kazıldığını ve yerin altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu bu saldırının yapıldığını açıkladı.



3 şehit



Saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 1 polis memuru, 1 teknisyen ve 1 teknisyen yardımcısı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıda yaralanan polis ve vatandaşların ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Şehit olan polis memuru, teknisyen ve teknisyen yardımcısı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. - DİYARBAKIR