Teröristler Bavul Dolusu Cephaneyle Geldi

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki adliye binasının C girişi polis kontrol noktası yanında meydana gelen patlamanın ardından güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi arama çalışmaları devam ediyor.



BAVUL DOLUSU CEPHANE

Teröristlerin adliyede çok daha büyük bir saldırı için hazırlandıkları tespit edildi. Biri polis iki kişiyi şehit eden teröristlerin, adliyeye bavul dolusu bir cephaneyle geldiği belirlendi.

İzmir Valisi Ayyıldız, ölü olarak ele geçirilen teröristlerin yanında 2 kalaşnikof tüfek ile RPG 7, bu silaha ait 8 fişek ve 8 el bombası ele geçirildiğini açıkladı.