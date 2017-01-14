Teröristle Mücadele Harekatı Kapsamında 8 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 226 meskun mahal ve bin 870 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı ifade edildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadelesini sürdürürken, bölgedeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla birlikte BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı uyarınca 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatmış olduğu 'Fırat Kalkanı Harekatı'na 142'nci gününde (12 Ocak 2017) devam etmektedir" denildi.



Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; geçtiğimiz hafta içerisinde (06 Ocak-12 Ocak 2017) BTÖ'nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Mardin, Bitlis) teröristlerden temizlemek ve kış tertiplenmesini kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği vurgulandı. Açıklamada; Şırnak Küpeli Dağı, Diyarbakır Lice-Hani, Batman Sason, Bingöl Genç, Bingöl Adaklı-Kiğı, Bitlis, Mardin Nusaybin, Ağrı Tutak ve Ağrı Doğubayazıt bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildiği kaydedildi. İcra edilen operasyonlarda; 8 terörist etkisiz hale getirildi, 1 adet 60 milimetre havan, 31 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 42 adet piyade tüfeği, 7 adet tabanca, 500 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi. Şırnak, Küpeli Dağı'nda 25 mağara, 6 sığınak, Cudi Dağı'nda 2 mağara, Siirt Baykan bölgesinde 1 mağara, Diyarbakır Lice-Hani bölgesinde 1 mağara, 3 sığınak, 1 depo, Bingöl Genç bölgesinde 5 sığınak, 1 depo, Batman Sason Balbaşı Köyü bölgesinde 8 sığınak olmak üzere toplam 53 adet mağara, sığınak ve depo, çok miktarda yaşam ve gıda maddesi ile örgütsel dokümanının bulunarak imha edildiği, depo ve sığınakların kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.



Ayrıca bölücü terör örgününün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 276 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 bin 646 kişi yakalandı.



Son bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığının kaydedildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütü giderek etkisiz hale getirilmektedir. Şırnak Küpeli Dağı, Diyarbakır Lice-Hani, Batman Sason, Bingöl Genç ve Ağrı bölgelerinde icra edilen operasyonlarla bölücü terör örgütüne ağır darbeler vurulmuştur. Tespit edilen mağara sığınaklar (53 adet) ile sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler imha edilmiştir. İcra edilen operasyonlarla terör örgütünün kış tertiplenmesi kapsamındaki hazırlık faaliyetlerinin engellenmesi ve kısıtlanması noktasında çok önemli başarılar kazanılmıştır. Bölücü terör örgütünün önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan tedbirlerle de engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde çok sayıda kişinin kaçak geçişi engellenmiştir. Hudutlarda son bir hafta içinde yakalanan toplam 5 bin 646 kişi ve beraberlerinde ele geçirilen çok miktarda kaçak malzeme dikkate alındığında, bu durumun Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortaya koyduğu azim ve kararlılığın en güzel göstergesi olduğu değerlendirilmektedir."



Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 226 meskun mahal ve bin 870 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı ifade edildi. 09 Aralık 2016 tarihinde başlayan El Bab Harekatı'nda batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldığı, El Bab'ın, ele geçirilmesine yönelik devam eden planlı harekat kapsamda; tecrit harekatı sürdürüldüğü, tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



Açıklamada DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekatın sürdürüldüğü kaydedilirken, PKK/PYD unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına da hassasiyetle devam edildiği aktarıldı.



"Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar DEAŞ mensubu bin 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından bugüne kadar bin 518'i ölü, 250'si yaralı ve 7'si sağ olarak yakalanan toplam DEAŞ mensubu bin 775 terörist; 295'i ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere toplam PKK/PYD mensubu 310 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Hava Kuvvetleri tarafından, bin 141 hedefe bin 233 bomba atılmıştır. Ayrıca tespit edilen 2 bin 845 EYP ve 43 Mayın imha edilmiştir. Harekat, askeri hedeflerin en kısa sürede asgari zayiat verilerek elde edilmesine olanak verecek şekilde yüksek bir moral ve motivasyon içerisinde sürdürülmektedir" denildi.



DEAŞ unsurlarının sivilleri çeşitli yöntemlerle kalkan olarak kullandığının kaydedildiği açıklama şöyle devam etti:



"Bu kapsamda tespit edilen yöntemlerden biri de örgütün yerleşim yerlerinde evlerin üst katlarında sivilleri yaşamaya zorlaması, aynı binaların alt katlarını ise silah deposu, komuta merkezi gibi amaçlarla kullanmasıdır. Bu insanlık dışı hareket tarzı ile örgüt bir taraftan kendi faaliyetlerini gizlemeye çalışırken diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerini sivil kayıplara neden olacak şekilde zorlamak istemektedir. Ancak Türk Silahlı Kuvveleri elinde mevcut gelişmiş tespit, teşhis sistemleri ile hedef analizlerini yapmakta ve müteakiben uygun manevra ve ateş gücünü kullanarak kanlı terör örgütü hedeflerini noktasal angajmanlarla birer birer imha etmektedir. İçerisinde sivil olduğu belirlenen hedefler çok sayıda terörist barınsa dahi hedef olmaktan çıkarılmaktadır."



Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdüreceği vurgusu yapılarak,"Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, başta PKK/PYD terör örgütü olmak üzere FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla ve kesintisiz olarak sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından itibaren bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi maksadıyla akıllı güdümlü mühimmat kullanılmakta olup, belirlenen hedefler noktasal atışlarla, tam isabetle imha edilmektedir. Hedeflerin tespit edilmesi ve seçiminde bu konu özellikle dikkate alınarak operasyonlar yürütülmektedir. Bölgede mücadele edilen terör örgütleri dünyanın en vahşi ve acımasız terör örgütleri olmasına rağmen, TSK'nın sivilleri her zaman ön plana koyan hassas bakış açısı harekatın devamında da aynen sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Yüce Türk Milletinin emrinde, kendisine tevdi edilen tüm görevleri, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirme azim ve kararlılığındadır" ifadeleri kaydedildi. - ANKARA