Teröristle Aynı Evde Yaşayan Kadınlarla İlgili Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Yılbaşı gecesi Reina'yı kana bulayan Özbek asıllı Abdulgadir Masharipov'un yakalandığı ev, Esenyurt Özyurtlar N'şehir Sitesi'nde. Civardaki tüm siteler gibi çok sayıda kiralık ev var. Ayrıca sitenin güvenlik kameraları da yok.

Teröristin kaldığı ev sitedeki eşyalı kiralık dairelerden biri. Dairede 2 oda ve mutfak içinde bir salon bulunuyor. Bir odada 2 yatak, diğer odada ise 2 kişilik bir yatak var. Amerikan mutfaklı salonda ise 2 çekyat bulunuyor. 2 kişilik yatağın olduğu odada büyük bir gardrop, içi kadın eşyalarıyla dolu bir valiz, çok sayıda makyaj malzemesi, saç maşası, parfüm dikkat çekiyor. Bir de Ağrı'dan İstanbul'a alınmış bir otobüs bileti. 2 yatağın bulunduğu odada makyaj masası var. Bir poşet dolusu Kırgız parası yatağın üzerinde. Salonda ise 2 çekyat, küçük bir masa var. Bu arada sitenin emlak işlerini yapan Burak Sarıca, evde yakalanan siyahi kadının 3 gün önce işyerine geldiğini belirterek şunları söyledi:

"BAŞI ÖRTÜLÜ DEĞİLDİ"

"Siyahi kadın 3 gün önce ofise gelmişti. Az Türkçe konuşuyordu. Başı örtülü değildi. Burada oturduğunu, bir daire daha istediklerini söyledi. Biz de yabancılara kiraya vermiyoruz kolay kolay. Kiralık ev yok deyip gönderdik. Sitenin 1. Etabı burası. Burada günlük kiralık evler yok. Muhafazakâr bir yer aslında. Aileler var.

"SALDIRGANI GÖRMEDİK"

Daireyi Mahmut diye birinden kiralamışlar. Bedelinin de üstünde para ödemişler. Kamera da olmadığı için bu daireyi seçmişler. Bir kadın ve bir erkek kiralamış. 80 metrekarelik, Amerikan mutfaklı bir daire. Reina saldırganını hiç görmedik. Bu sitede dışarıdan görünmeden otoparktan girilebiliyor. Evden çıktığınızda direkt otoparka, oradan da otomobilinize binerek yola çıkıyorsunuz hemen."

SURİYE'YE GİDECEKLERMİŞ

Esenyurt'ta Reina teröristi Abdülgadir Masharipov'un baskınla yakalandığı ev, DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki savaş bölgelerine eleman gönderdiği durak noktalarından biriydi. Evde yakalanan kadınlar da Suriye'ye gönderilmek üzere bekletiliyordu. Evde bulunan eşyalar arasında yakalanan kadınlara ait çantalar, makyaj malzemeleri, giysiler ve saç düzleştirici gibi malzemeler de yer aldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin de dün operasyonla ilgili bilgi verirken, "Teröristle birlikte Iraklı bir erkek ve Mısır, Afrika'dan olmak üzere değişik ülkelerden 3 kadın yakalanmış durumda, onlar da gözaltında. Örgüt bağlantısı olması ihtimali çok yüksek. Çünkü bir teröristle aynı evde bulunuyorlardı" dedi. (Kaynak: Hürriyet)