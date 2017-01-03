TÜMÜ
Haberler Search
Reina'ya Saldıran Teröristin Yeni Görüntüsü! 22.49'da Evden Çıkıyor

Reina'ya Saldıran Teröristin Yeni Görüntüsü! 22.49'da Evden Çıkıyor

Ortaköy'deki gece kulübüne saldırıyı gerçekleştiren zanlının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, teröristin 22.49'dan itibaren evden çıktığı anlar görülüyor.

Reina'ya Saldıran Teröristin Yeni Görüntüsü! 22.49'da Evden Çıkıyor

İstanbul Ortaköy'de 39 kişiyi katleden teröristin yeni görüntülerine ulaşıldı.

TERÖRİST EVDEN ÇIKIYOR

TVNET'in yayınladığı görüntülerde, teröristin 22.49'dan itibaren evden çıktığı anlar görülüyor.

Ortaköy'deki Reina'da yılbaşı gecesi bir terörist tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, 39 kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Ortaköy'deki saldırıyı düzenleyen teröristin kimliği belirlendi. Uygur Türkü olduğu iddia edilen teröristin, Kasım 2016'da ailesiyle birlikte Konya'ya geldiği öğrenildi. Kimliği henüz açıklanmayan teröristin ailesi gözaltına alındı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads