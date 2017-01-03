Reina'ya Saldıran Teröristin Yeni Görüntüsü! 22.49'da Evden Çıkıyor

İstanbul Ortaköy'de 39 kişiyi katleden teröristin yeni görüntülerine ulaşıldı.
TERÖRİST EVDEN ÇIKIYOR
TVNET'in yayınladığı görüntülerde, teröristin 22.49'dan itibaren evden çıktığı anlar görülüyor.
Ortaköy'deki Reina'da yılbaşı gecesi bir terörist tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, 39 kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi yaralanmıştı.
İstanbul Ortaköy'deki saldırıyı düzenleyen teröristin kimliği belirlendi. Uygur Türkü olduğu iddia edilen teröristin, Kasım 2016'da ailesiyle birlikte Konya'ya geldiği öğrenildi. Kimliği henüz açıklanmayan teröristin ailesi gözaltına alındı.