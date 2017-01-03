Teröristin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı





Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki bir gece kulübüne girerek 39 kişiyi öldüren saldırganı yakalamak için başlatılan geniş çaplı operasyon devam ediyor.



Teröristin parmak izi ve eşgaline ulaşan emniyet yetkilileri kod adı kullanan ve Orta Asya ülkelerinden geldiği ileri sürülen saldırganın fotoğraflarını yayınladı.



Öte yandan terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi.



Güvenlik uzmanı Metin Gürcan teröristin amatör olmadığı yorumunu yaptı:



"Bu bir intihar saldırısı olarak planlanmadı. Vurup kaçma şeklinde tasarlanmış. Şu an hala aranan saldırgan, saldırıdan sonra kaçma planını da tasarlamış."



Teröristin yeni görüntüleri ortaya cikti ErtugrulCagman_ Lokman_Erturk cihatkomut banuel koprulu_hulya pic.twitter.com/75vbFXHvYp— cılgın karadenizli55 (Karadenizlic) January 2, 2017



Diğer yandan Reina saldırısını düzenleyen teröristin bir döviz bürosundaki görüntüleri ortaya çıktı.



Terör örgütü Daeş yaptığı yazılı açıklama ile söz konusu saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu.



Saldırganı kısa süre içerisinde yakalayacaklarını dile getiren Başbakanı Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bakanlar kurulu sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin içeride ve dışarıda terörle mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini söyledi.



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Tags: Teröristin yeni ortaya Türkiye görüntüleri IŞİD İstanbul Saldırı-Türkiye çıktı Polis Terörizm Gepost: 03 januari 2017