Teröristin Yakalandığı Sırada Çevrede Yaşanan Hareketlilik

Haber: Özgür ALTUNCU / İSTANBUL DHAReina katliamını gerçekleştiren teröristin Esenyurt'ta saklandığı evde yakalandığı operasyon sırasında çevrede de hareketlilik yaşandı.

Teröristin Yakalandığı Sırada Çevrede Yaşanan Hareketlilik

Haber: Özgür ALTUNCU / İSTANBUL DHA

Reina katliamını gerçekleştiren teröristin Esenyurt'ta saklandığı evde yakalandığı operasyon sırasında çevrede de hareketlilik yaşandı.Çevre sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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