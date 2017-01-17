Haber: Özgür ALTUNCU / İSTANBUL DHA
Reina katliamını gerçekleştiren teröristin Esenyurt'ta saklandığı evde yakalandığı operasyon sırasında çevrede de hareketlilik yaşandı.Çevre sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Teröristin Yakalandığı Sırada Çevrede Yaşanan Hareketlilik
Haber: Özgür ALTUNCU / İSTANBUL DHAReina katliamını gerçekleştiren teröristin Esenyurt'ta saklandığı evde yakalandığı operasyon sırasında çevrede de hareketlilik yaşandı.
Haber: Özgür ALTUNCU / İSTANBUL DHA
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