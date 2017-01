Teröriste Taviz ve Destek Yok"

Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, vatandaşların teröre ve teröriste taviz vermediği belirterek "Milletimiz bu zamana kadar böyle yaptı, bundan sonra da böyle yapacak." dedi.



Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde, meslekte 30 yılı aşkın görev yapan müftülük personeli için düzenlenen törende konuşan Kaşıkçı, Ortadoğu'da yaşanan olaylara dikkati çekerek Türkiye'nin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.



Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi dahil hiçbir olayın tesadüfen gerçekleşmediğini vurgulayan Kaşıkçı, şöyle konuştu:



"Sanmayın ki 3-5 adam darbe yapmaya kalktı. Hayır. Hani 'Arap Baharı' diyorlardı ya bahar getireceklerdi. O baharın bir devamıydı. PKK terörüne bakın. Her türlü barış ve kardeşlik için yola çıkmıştık. Devlet olarak da samimiydik. Ne oldu? Bir anda insanlarımızı öldürmeler, insanlarımıza gelen hizmetleri engellemeler. Ne oldu? Bütün hepsinin beslendiği nokta aynı. Bütün hepsinin aldığı talimat aynıdır. FETÖ'sü de PKK'sı da DAEŞ'i de fark etmiyor. Aklınıza gelebilecek örgütlerin hepsi. Suriye'de bakıyorsunuz ölen de öldüren de Müslüman. Böyle bir sistem olur mu? Bu coğrafyada güçleri yetmeyen bir ülke var. O da Türkiye Cumhuriyeti devleti."



"Teröre ve teröriste destek yok"



Türkiye'de yaşanan terör olaylarına değinen Kaşıkçı, "Benim insanımın batıdan doğusuna terör ve teröriste taviz ve destek verme ihtimali ve imkanı yok. Milletimiz bu zamana kadar böyle yaptı bundan sonra da böyle yapacak. Onun için ülkemizin kıymetini bilelim. Kendimizi önemseyelim." ifadesini kullandı.



Kaşıkçı, Yüksekova'da hizmet anlayışının insan odaklı olduğunu, ilçedeki kanalizasyon ve atık sular için kış mevsiminin ardından çalışma başlatacaklarını bildirdi.



Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz de görevlerinin insanlara dini konularda rehberlik etmek olduğunu anlattı. Hemen hemen tüm bakanlıklarla ortak bir çalışma yürüttüklerini aktaran Gürbüz, şunları kaydetti:



"Bizim görevimiz sadece caminin ya da Kur'an kursunuz dört duvarı arasında değil. Evet cami hizmeti olmazsa olmazımız. Bununla birlikte her bir arkadaşımız adeta bir aile hekimi gibi etrafındaki insanlarla dezavantajlı gruplarla bir araya gelip görevini bu şekilde yerine getirme durumunda. Gençlerle, öğrencilerle her bir arkadaşımız camisinin yanındaki okullarla irtibatlı olması gerekiyor. Allah'ın bize verdiği bu görevi Allah'ın rızasına uygun yapma gayreti içerisinde olacağız."



Yüksekova Müftüsü Mehmet Korkut ise müftülüğün çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.



Daha sonra 30 yılı aşkın hizmet veren müftülük personeline üzerinde ayetler bulunan tablo hediye edildi.