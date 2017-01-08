Terörist, Reina'da Tekmelenmiş

Reina'daki katliamın ardından detaylar her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak teröristin Reina içindeki saldırı görüntüleri ortaya çıktı.

01.20'DE PANİK

DEAŞ'lı teröristin saat 01.20'deki saldırısıyla birlikte Reina'da eğlenenler panik halinde kaçışmaya başlıyor.

Kaçan bazı kişilerin yere düşenlerin üzerinden geçtiği, bazılarının da vurulan arkadaşlarını sürükleyerek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.



5 DAKİKA TARIYOR

Yılbaşı gecesi eğlence mekânındaki dehşet yaklaşık 5 dakika sürüyor. Korku dolu anlar yaşayan bazı kişiler bulundukları yerde masa ve koltuklarına altına saklanmaya çalışıyor.

Bazı kişilerin de birbirlerine sarıldığı, birbirlerini korumaya çalıştığı görülüyor.



6 DAKİKA SONRA ÜSTÜNÜ ÇIKARIYOR

Eğlence mekânında 39 kişiyi katleden terörist, saat 01.26'da üzerindeki montunu ve beresini çıkarıyor.

Ardından da kazağını çıkartan katliamcının üzerinde sadece gömlek ve pantolonu kalıyor. Yerdekilerin yanından geçiyor, bir müddet sonra dönüyor.

TEKME ATIYORLAR

Elinde geçici körlüğe ve işitme kaybına yol açan 'flashbang' türü patlayıcı tutan saldırgan saat 01.27'de yerde saklanmaya çalışan bir grubun yanına yaklaşıyor. Bu sırada grubun içindeki bir erkek, kendisine yaklaşan ve üzerine eğilen teröriste birkaç tekme atıyor.



ELİNİ YARALIYOR

Saldırgan tekmeyi yiyince geriye doğru savruluyor ve elindeki 'flashbang' patlıyor. Terörist, patlamanın etkisiyle yerde 10-15 saniye hareketsiz kalıyor. Elinden yaralanan terörist, kendisine gelir gelmez ise birçok kişiyi katlettiği kulüpten çıkıyor. (Kaynak: Hürriyet / İsmail Saymaz)