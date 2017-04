Terörist Cenazesine Katılan ABD Askerleri Erdoğan'ı Kızdırdı: Bunları Trump'a Göstereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD askerlerinin terörist cenazelerine katılmasını değerlendiren Erdoğan, "Bunları 16'sında yapacağımız görüşmede sayın Başkan'a 'buyrun' deyip göstereceğiz. Bunun artık noktalanması lazım." dedi.

"Türkiye gibi Hindistan da farklı terör örgütleri ile mücadele ediyor. Dünyanın en cani örgütleri ile mücadele eden bir ülke olarak Hindistan'ı çok iyi anlıyoruz.Bu ziyaretimde bu şer odaklarını da değerlendireceğiz.Ziyaretimizin gerek ikili ilişkiler, gerek küresel anlamda olumlu sonuçlar vereceğine inanıyorum

ABD ASKERLERİNİN TERÖRİST CENAZESİNE KATILMASI

Ne yazık ki bu konvoylarda hem YPG paçavraları hem de ABD bayraklarının dalgalanması bizi ciddi anlamda üzmüştü. Bunları 16'sında yapacağımız görüşmede sayın Başkan'a 'buyrun' deyip göstereceğiz. Madem biz teröre ortak olarak karşıyız, o zaman bu durum nedir diye kendilerine bunları göstereceğiz. Bu durum bugün bize yarın başkasına olacaktır. Bu bir gelenek çünkü Obama sürecinden başlayan bir durum. Bunun artık noktalanması lazım, aksi taktirde hem bölgedeki sıkıntı devam edecek, hem de bizler çok ciddi manada rahatsız olacağız. biz kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz derken bunu kastediyorum. Bütün oradaki örgütlere tarih vererek gidecek değiliz, ama bilecekler ki, TSK her an oraya gelebilir. Biz endişe ile yaşayacağımıza onlar korku ile yaşasın.

"ŞU ANDA KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kabine değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanının değildir. Kabine değişikliği teklifi, hükümetindir. Dolayısıyla hükümetin tasarruf alanına ben tabii ki Cumhurbaşkanı olarak giremem. Şu anda gündemde böyle bir şey söz konusu değil ama ileride ne olur, ne biter onu da şu anda söylemek yanlış olur. Sağlıklı bir şekilde yürüyen şu anda bir hükümet yapısı var. Ekonomide şu anda sürekli bir yükseliş trendi içerisindeyiz. Bunu daha da iyi bir konuma geleceğini ama her alanda da tabii ki hükümetimizin başarısı. Bu başarıyı değerlendirme, bu noktada sayın Başbakanının kendi tasarrufları her an olabilir. Bu tasarrufları tabii ki Cumhurbaşkanı olarak paylaşma imkanımız da olacaktır. Yani ne bir kapama, ne de böyle bir karar yetkisi açıklama gibi bir anlayışım söz konusu değildir. Buradaki yetki Başbakan ve hükümete aittir. Bütün bizim temennimiz ülkemizin geleceği için en hayırlı olan neyse o dur."