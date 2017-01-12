Rus Büyükelçi'nin Katili, Kimsesizler Mezarlığına Gömülecek

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırıyla öldüren ve operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesi tarafından alınmayan cenazesinin kimsesizler mezarlığına defnedilmesi için işlem başlatıldı. Altıntaş'ın dayısı Hasan Furuncu, kimse ile görüşmeyen ve telefonlara çıkmayan anne ve babanın cenazeyi istemediğini söylemişti.

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık 2016 tarihinde Büyükelçi Karlov'a silahlı saldırı düzenleyen ve operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru Altıntaş'ın Keçiören'deki Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri 21 Aralık'ta tamamlandı.

CENAZEYİ TESLİM ALAN ÇIKMADI

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükmü gereğince cenazenin teslim alınması için tanınan 15 günlük sürede Altıntaş'ın cenazesi teslim alınmadı.

24 GÜNDÜR MORGDA BEKLİYOR

Aile tarafından kabul edilmeyen ve yaklaşık 24 gündür Adli Tıp Kurumu morgunda bekletilen Altıntaş'ın cenazesinin defnedilmesi için Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığınca işlem başlatıldı.

BELEDİYEYE YAZI GÖNDERİLDİ

Yönetmelik hükmü gereğince Adli Tıp Kurumu tarafından Altıntaş'ın cenazesinin defnedilmesi için belediyeye yazı yazıldı.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Saldırgan Altıntaş'ın cenazesi, belediyeye teslim edilmesinin ardından kimsesizler mezarlığına defnedilecek.