Eskişehir'de bir grup üniversite öğrencisi, "Teröre karşı milli seferberlik" yürüyüşü düzenledi.



İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda bir araya gelen öğrenciler, "Teröre karşı askeriyle polisiyle milletiyle tek ses tek yürek", "Ne mutlu Türküm diye", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.



Grup adına açıklama yapan Furkan Kaplan, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini söyledi.



İstanbul'un ardından eli kanlı terör örgütünün Kayseri'de düzenlediği hain saldırıda askerleri şehit ettiğini anımsatan Kaplan, şunları kaydetti:



"Beşiktaş ve Kayseri'de onlarca askerimiz, polisimiz ve sivil vatandaşlarımız şehit olmuştur. Bu saldırılarla Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü bozmak isteyen devletler, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u da öldürerek uluslararası kriz yaratmayı amaçlamış ancak başaramamışlardır. Bu terör eylemleri, milletimizin ve bölge ülkelerinin birliğini pekiştirmiş ve dayanışmayı güçlendirmiştir. Teröre karşı Türk milleti tüm yurtta ayaktadır. Terörle mücadele için gerekli adımlar atılmalı, devletimizin ve milletimizin tüm imkanları seferber edilmelidir."