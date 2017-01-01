Teröre Karşı Birlik Çağrısı

Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan, İstanbul Ortaköyde düzenlenen hain saldırıyı kınayarak, halka birlik ve beraberlik çağrısında bulunda.



Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan, İstanbul Ortaköyde düzenlenen hain saldırının kalleşce olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu tür saldırılara asla boyun eğmeyeceğini belirtti. Terörün üzüntüsünü derinden yaşadıkların anlatan Aslan, terörün uluslararası güçlerin taşeronluğunu yaptığı ifade etti.



"Birliğimizi Bozamayacaklar"



Başkan Aslan, birlik ve beraberlik çağrısında da bulunarak, "İstanbul Ortaköyde bir eğlence merkezinde masum sivillere yönelik yapılan saldırıda derin üzüntü duymaktayız. Bu saldırı, terör örgütünün çirkin yüzünü ve kurbanları arasında hiçbir ayrım yapmadığını gözler önüne sermiştir. Bu hain ve alçak terör saldırısı, ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik yapılan bir saldırı olmakla beraber, Türkiye aleyhine yönelik üretilen ve yürütülen kara propaganda hedefiyle masum sivillere yönelik alçak bir saldırıdır. Terör örgütlerinin uluslar arası güçlerin taşeronluğunu yaptığı İstanbul'da eğlence merkezinde sivillere yönelik yapılan alçak saldırı ile bir kez daha tescillenmiştir. Bu tür saldırılarla bizleri asla yıldıramaz ve boyun eğdiremezler. Halkımız bu tür saldırılar karşısında birlik ve beraberliğini koruyarak teröre ve onların karanlık uzantılarına karşı en güzel cevabı verecektir. Yapılan bu hain ve alçak terör saldırısını nefret ve şiddetle kınarken, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP