Teröre inat icat vakti!

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Normalleşmek ve daha güçlü olmak için festivalin tam sırası"

Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Bu topraklardan matematik, coğrafya ve tıp alanından büyük bilim adamları çıkmış bunu yeniden başlatmamız gerekiyor. Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bu dönemde kimileri festival yapmamızı eleştiriyor. Ben festivalin tam da sırası olduğunu düşünüyorum. Terör örgütleri normal yaşantıyı bozmak istiyor. Toplumu demoralize, destabilize etmek istiyorlar. Panik, korku ve dehşet duygusu uyandırmak istiyorlar. Bunlara rağmen biz tam tersi davranmalı ve daha güçlü olmalıyız" diye konuştu.

İstanbul Taksim'deki The Marmara Oteli'nde düzenlenen projenin tanıtım toplantısına katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nevzat Tarhan açılış konuşmaları yaptı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Gençlerin proje üretmelerini destekliyoruz"

Bugüne kadar festivale 400 projenin katıldığını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci'nin de desteğiyle geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl festivale ilginin büyük olduğunu söyledi. "Toplum olarak projeyle ilgili çok fazla algımız yok. Biz bu algıyı değiştirmek istiyoruz" diyen Tarhan şu değerlendirmelerde bulundu: "Gençlerin proje üretmelerini teşvik etmek istiyoruz. Bu topraklardan matematik, coğrafya ve tıp alanından büyük bilim adamları çıkmış aslında ama zamanla ilgili azalmış. Bu ilgiyi yeniden başlatmamız gerekiyor. Bu ancak çocukların gelişen ruhuna yeni tohumlar atarak olur. Bizi stigmatize eden, etiketlemiş hikâyeler de son bulur."

Festivalin tam sırası

Kimi çevrelerin içinden geçtiğimiz zor dönemde böyle festivallerin düzenlenmesini eleştirdiğini belirten Prof. Dr. Tarhan, "Bu festivali yaparken şunu söylediler: Memleket gidiyor, festivalin sırası mı? Geleceği göremiyoruz. Ben bunu söyleyenlere şunu söylüyorum: Tam da sırası işte. Zaten onlar normal yaşantıyı bozmak istiyorlar. Toplumu demoralize etmek istiyorlar, destabilize etmek istiyorlar, insanların sağlıklı rutin davranışlarının dışına çıkması konusunda bizde panik, korku ve dehşet duygusu uyandırmak istiyorlar. Ülke üzerinde bize çelme takmak isteyenler var. Bunlara rağmen biz tam tersi davranmalı ve daha güçlü olmalıyız. Daha normal olacağız. Ülkemize bizi geleceğe götüren değerlere daha çok sahip çıkacağız ki toplumda moral bozucu kişilere karşı güçlü duralım. Gençlere daha iyi örnek olalım" diye konuştu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yelkenci: "Eğitim sistemi hayal kurmayı öğretmelidir"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci de konuşmasında bilim ve fikir alanında üretilen her şeyin aslında ülkemizi bayram sevinci yaşatacak bir duruma getirmesi gerektiğini belirterek "Bilim ve fikir üretme noktasında bilimsel araştırma nasıl yapılır, proje nasıl üretilir, hayal nasıl kurulur bunun öğretilmesi gerekir. Bana göre bir eğitim sisteminin akademik anlamda çocuğa hayal kurmayı öğretmekten daha öteye verebileceği bir şey yoktur. Bir eğitim sistemi öğrenciye hayal kurmayı öğretiyorsa vazifesini yapmış demektir" dedi. Eğitim anlayışlarının temelinde "Her öğrenci küçük birer bilim adamıdır" anlayışının olduğunu belirten Yelkenci, "Öğrencileri bu şekilde ele aldığımız zaman işte bu çalışmalarla da desteklediğimiz zaman öğrenci üniversiteye geldiğinde güle oynaya icat çıkartır. Üniversiteyi bitirdikten sonra da yine güle oynaya ülkemizin üretimine, fikir üretimine, sanayi üretimine, patent üretimine büyük katkılarda bulunabilir. Onun için hem bizim öğretmen akademilerimizde ortaya koyduğumuz mantık itibariyle hem de burada görmeyi arzu ettiğimiz mantık itibariye düşündüğümüzde bu çalışmanın çok önemli bir model olduğunu özellikle mesai arkadaşlarıma ifade etmek isterim" dedi. Yelkenci, öğrencilerin proje üretmeleri için bu festivalin önemli bir fırsat olacağını da sözlerine ekledi.

10 Mart'a kadar başvuru yapılabiliyor

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, yaptığı sunumla Bilim ve Fikir Festivali ile ilgili bilgiler verdi. Konuk, "Festivale İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 9-10-11-12. sınıf öğrencileri katılabilirler. Bu projede amacımız zihinsel sorgulama yapan, fikir üreten, proje kültürüne önem veren gençler yetiştirmek. Bu yıl öğrenciler 10 Mart 2017 tarihine kadar başvuru yapabilecek" diye konuştu.

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, beyin temelli öğrenmeyi anlattı

İstanbul'un Avrupa yakasındaki liselerin müdürleri ve rehberlik öğretmenlerinin de büyük ilgi gösterdiği toplantıda Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, "Beyin Temelli Eğitim" konusunda yaptığı sunumunda 7 beyin gerçeğine bağlı 7 kuralı sıralayarak şunları söyledi:

"Öğrenmenin yaşı yoktur düşüncesi yanlıştır. Öğrenmenin yaşı vardır. Eğitim çocuğun çevresinde en fazla duyduğu dil üzerinden yapılmalıdır. Eğitim sadece sözel değil, aynı zamanda görsel de olmalıdır. Eğitim tek bir zekâ kavramı üzerinden değil çoklu zekâ kavramı üzerinden yapılmalıdır. Eğitim zihin teorisi gözetilerek yapılmalıdır. Eğitim ayna nöron gerçeğine göre yapılmalıdır. Eğitim haz uyandırıcı ve ödüllendirici yoldan yapılmalıdır"

