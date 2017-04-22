Teröre Darbe Üstüne Darbe

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 19 Nisan tarihinde başlatılan operasyon başarı ile tamamlanırken, teröristlere ait 2 sığınak ve 1 barınak imha edildi, operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Lice ilçesi güneyinde 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 22.00'dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-48 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç Operasyonu'nun 22 Nisan 2017 Cumartesi gecesi başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyon kapsamında; operasyon bölgesindeki köy ve mezralarda şüpheli olarak belirlenen 55 ev ve eklentisinde Lice Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden adli arama faaliyeti icra edilmiş, 1 şüpheli şahıs yakalanarak Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince gözaltına alınmıştır. 2 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır" denildi.



SIĞINAK VE BARINAKLAR YERLE BİR EDİLDİ



teröristlerin kullandığı sığınak ve barınakların tespit edilerek imha edildiği belirtilen açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 sığınak ve 1 barınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiştir. Operasyonda 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet M-16 piyade tüfeğine ait şarjör, 325 adet muhtelif fişek, 1 adet silah üstü dürbün, 18 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeğine ait dipçik, 25 adet Cobra tipi el telsizi, 3 adet güneş paneli, 25 adet bıçak, 4 adet sırt çantası, 15 takım terörist leşker kıyafeti, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ile narko terörizm kapsamında 50 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



TERÖRİSTLERİN DÖŞEDİĞİ MAYIN VE EYP'LER TESPİT EDİLEREK İMHA EDİLDİ



Operasyonda teröristler tarafından araziye tuzaklanmış mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit edilerek imha edildiği belirtildi. Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:



"Bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye tuzaklanmış vaziyette 11 adet mayın ve EYP düzeneği ile EYP yapımında kullanılan; 20 adet tüp, 340 kilogram amonyum nitrat, 14'lü pil bloğu, 50 metre kablo ve 95 adet pil tespit edilmeyi müteakip Patlayıcı İmha Timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Ele geçirilen silah, mühimmat ile uyuşturucu maddesi Cumhuriyet Savcısının talimatı uyarınca muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir"



(İHA)