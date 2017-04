Terör ve Uyuşturucuyla Mücadelenin Keskin Burunları

KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda kısa sürede çok miktarda uyuşturucunun ele geçirilmesine katkı sağlayan narkotik köpeği "Maço" ile patlayıcı madde eğitimi verilen "Hera", terör örgütü ve uyuşturucu kaçakçılarının korkulu rüyası oldu.



Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğünde 3 aylık zorlu eğitime tabi tutulan golden retriver cinsi "Maço" ile Belçika kurdu "Hera", Erzincan Emniyet Müdürlüğü bünyesinde terör örgütleri ve uyuşturucuyla mücadelede etkin rol alıyor.



Kaçakçıların, uyuşturucunun saklanması için denediği her türlü yöntemi keskin koku alma yeteneğiyle boşa çıkaran 2 yaşındaki "Maço", operasyonlarda 164,5 kilogram uyuşturucu tespit etti.



"Maço"nun eğitmeni, polis memuru Mahmut Murat Yazıcı, AA muhabirine, uyuşturucu arama köpeğiyle 2016 yılından itibaren Erzincan'da görev yaptığını söyledi.



"Maço" ile genç yaşına rağmen 3 ay gibi kısa sürede önemli başarılar elde edildiğini vurgulayan Yazıcı, "Köpeğimizi sürekli göreve hazır tutabilmek için günlük eğitim ve antrenman programları uygulanıyor. Her gün yarım saat mutlaka sporunu yaptırıyoruz. Bu sporda koşu ve sevdiği oyuncakla oynatma var. Onun dışında köpeği hazır tutabilmek için çeşitli mekanlarda çalışmalar gerçekleştiriliyor." diye konuştu.



- "Maço, babasının oğlu "



Ailesinden daha fazla "Maço" ile vakit geçirdiğini dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:



"Öğrencilik yıllarımda beslediğim köpeklerim vardı. Köpekleri çok seviyorum. Sevmezseniz zaten bu işi yapmanız mümkün değil. Köpekle mecbur 8-9 saat geçirmek zorunda kalıyorsunuz. O benim mesai arkadaşım ve aramızda güçlü bir iletişim var. Hareketlerini çözebiliyorum ve operasyon sırasında bana ne demek istediğini anlayabiliyorum. Günümüz devamlı birlikte geçiyor. Son operasyonda bir tıra ait dorsenin içinde bulunan paletlere gizlenmiş 99 kilo eroin buldu. Her köpeğin kolaylıkla bulamayacağı bir yere saklanmıştı ancak Maço bunu bularak ne kadar hassas ve eğitimli bir köpek olduğunu gösterdi.



Maço'nun babası 'Fosfor' ise kendisi gibi narkotik dedektör köpeklerinden biriydi. Görevde olduğu 11 yıllık sürede rekor sayılabilecek yaklaşık 10 ton uyuşturucu bularak Türkiye birincisi olmuştu. Maço, babasının oğlu olduğunu göstererek, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacak."



Bomba arama köpeği "Hera"nın eğitmeni polis memuru Murat Bal da bilinen tüm patlayıcı maddelere karşı eğitimli ve duyarlı olan Hera'nın kentteki terörle mücadele çalışmalarında önemli rol aldığını ifade etti.



Eğitilen köpeklerin verilen görevleri ileri düzeydeki sadakat ve itaat duygusuyla yerine getirdiğini aktaran Bal, şöyle konuştu:



"Hera katıldığı operasyonlarda sadece patlayıcının yerini tespit ediyor. Bulunan patlayıcı daha sonra bomba imha uzmanlarımız tarafından etkisiz hale getiriliyor. Görev alanlarımız özellikle vatandaşın yoğun olarak bulunduğu miting, spor müsabakaları, konser, toplumsal olaylar, havaalanı, tören yerleri ve terör operasyonlarıdır. Vatandaşlarımızın güvenliği için söz konusu yerlerde köpeğimize alan taraması yaptırıyoruz ve emniyetli hale getiriyoruz."