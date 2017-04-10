Terör, uyuşturucu ve kaçakçılığa mart darbesi

Diyarbakır'da bir ayda 674 terör operasyonu gerçekleştirildi

Operasyonlarda, 17 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ile yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi



DİYARBAKIR - Diyarbakır'da jandarma ve polis tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik mart ayı içerisinde gerçekleştirilen 674 operasyonda, 16'sı ölü olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildi. Çok sayıda silah ve mühimmat ile yüklü miktarda uyuşturucunu ele geçirildiği operasyonda, aralanan onlarca şahıs yakalanarak tutuklandı. Kentte, bir ay içerisinde 430 bin kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Diyarbakır Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik mart ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu açıkladı. Açıklamada, martta da terör örgütü PKK ve diğer yasadışı oluşumlara karşı verilen aralıksız mücadelenin devam ettiğine dikkat çekilerek, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 461, Emniyet Müdürlüğü tarafından ise 213 terör operasyonunun gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, gerçekleştirilen operasyonlarda, 27 adet uzun namlulu silah, 10 adet tabanca, 19 adet av tüfeği, bir adet Kannas keskin nişancı tüfeği, bir adet kurusıkı tabanca, 6 bin 254 adet muhtelif fişek, 66 adet şarjör, 23 adet el bombası, 6 adet el yapımı patlayıcı, 28 adet mayın ve el yapımı patlayıcı düzeneği, 98 adet roket mühimmatı ve başlığı, 19 adet telsiz, 478 adet dijital malzeme ve 599 adet örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirildi. Operasyonlarda, 521 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığına, bunlardan 49'unun tutuklandığına, 18'inin adli işlemlerinin devam ettiğine ve 4'ünün ise 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığına işaret edilen açıklamada, 16 teröristin ölü, bir teröristin de sağ olarak yakalanarak, etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

"13 ton 115 kilo 248 gram esrar ele geçirildi"

Uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara yer verilen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda toplamda, 6 ton 891 kilo 542 gram esrar, 6 ton 223 kilo 706 gram toz esrar, 157 kilo 300 gram kenevir tohumu, 748 gram metamfetamin, 10.76 gram eroin, 0.69 gram kokain, 14 bin 557 adet Ecstasy, 91 gram diğer uyuşturucular, 310 bin 946 paket kaçak sigara, 10 bin litre kaçak akaryakıt, 15 adet tabanca, 13 adet av tüfeği, bir adet kurusıkı tabanca, 23 adet şarjör, 429 adet muhtelif fişek, 75 adet boş kovan, bir adet dürbün, 156 adet cep telefonu, 2 adet el telsizi, 108 adet batarya, 2 hücum yeleği, 27 adet met, bir adet seyyar diş tedavi ünitesi, 2 bin 341 adet ayakkabı, 3 adet çalıntı motosiklet, bir adet çalıntı araç, 12 adet ehliyet-kimlik, 28 adet örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.

"430 bin şahsın GBT kontrolü yapıldı"

İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinin istatistiklerinin de verildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"430 bin 4 şahsın genel bilgi taraması yapılmış, çeşitli suçlardan 3 bin 894 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 95'i tutuklanmış, 3 bin 799'u serbest bırakılmıştır. 520 bin 437 araç kontrol edilmiş, bin 155 araca yasal işlem yapılmış, 66 araç trafikten men edilmiştir. 9 çalıntı araç, 13 kilo 713 gram kubar esrar, 4 kilo 200 gram toz esrar, 11 gram eroin, 0.91 gram metamfetamin, 207 adet uyuşturucu hap, 22 bin 126 paket kaçak sigara, 13 tabanca, 7 av tüfeği, 18 adet şarjör, 434 adet fişek, 20 adet belgesiz küçükbaş, 4 ton hayvan emvali ve çok sayıda çeşitli malzeme ele geçirilmiştir. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde ilimiz merkezi ve dış ilçelerinde bulunan 9 adet PTS (Plaka Tanıma Sistemi) noktasında, 20 adet sabit, 8 adet hareketli kamera ile 1.538 adet Araç tespit edilmiş olup, bunlardan 964'ü ekiplerince incelenmiş herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Halkımızın huzuru ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında güvenlik kuvvetlerimiz tarafından yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir."