Terör Saldırısında Yaralanan Polislere Ziyaret

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Vodafone Arena Stadı yakınlarındaki terör saldırısında yaralanan, tedavilerinin ardından taburcu edildikten sonra Kadirli ilçesindeki evlerinde sağlık kontrolleri devam eden polis memurları Uğur Karakaya ve Melihcan Çeribaş'ı ziyaret etti.



Türkmen, Karakaya ve Çeribaş'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve refahı için mücadele eden kahraman güvenlik güçlerine yapılan saldırıları şiddetle kınadığını ifade eden Türkmen, "Ülkemizin bekasını korumak adına şehit olarak ebediyete intikal etmiş olan polis ve asker şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Dün gece Ortaköy'de özel bir mekanda düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 vatandaşımıza, yabancı konuklarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, 69 yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.



Karakaya ve Çeribaş da ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getirerek, en kısa zamanda silah arkadaşlarının yanında olmak istediğini belirti.



Ziyarette, CHP Kadirli İlçe Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü de hazır bulundu.