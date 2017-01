Terör Saldırısında Şehit Olan Katip Musa Can'ın Ailesine ve Yaralılara Ziyaret

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Cumali Karakütük, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, daire başkanları, hakim ve savcılardan oluşan heyet, İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında şehit olan katip Musa Can'ın ailesi ile terör saldırısı sonrası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.



Karakütük, beraberindeki heyet ilk olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri devam eden yaralılarla görüştü.



Heyet üyeleri, yaralılara çiçek verdi, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Saldırı anını anlattı



Yaralılardan avukat Bülent Karagöz, ziyaret sonrası gazetecilere olay gününü anlattı.



Saldırı öncesi bir dava için İzmir Adliyesine geldiğini ifade eden Karagöz, güvenlik kontrol noktasını 7-8 metre geçtiği sırada bir polis memurunun "Dur" diye bağırdığını duyduğunu belirtti.



Daha sonra bir aracın polise çarptığını dile getiren Karagöz, şöyle konuştu:



"O aracı kullanan kişi araçtan çıkıp koşmaya başladı ve patlama oldu. Patlamayla birlikte havadan araç parçaları yağmaya başladı. Ben de kafamı korumak için kendimi yere atıp, kafeteryanın önündeki masaların altına girdim. Hemen sonra silahlı çatışma başladı. O esnada kendimi korumak için evrak çantamı kafanın üstüne çektim, o esnada 2 mermi vücuduma isabet etti. Teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralandım. Vücuduma 2 kalaşnikof mermisi isabet etti, birisi halen çıkarılamadı."



Şehit adliye personelinin evine ziyaret



Yargıda Birlik Derneği Başkanı Cumali Karakütük ve beraberindeki heyet daha sonra saldırıda şehit düşen adliye personeli Musa Can'ın evine giderek, ailesine başsağlığı diledi.



Şehit Musa Can'ın eşi Mecburiye Can, oğlu Emrah Can, kızları Emine ve Başak Can ile şehidin diğer yakınları heyettekileri evlerinde ağırladı.



Karakütük, şehidin eşi Mecburiye Can'a kendilerini hiçbir zaman unutmayacaklarının nişanesi olarak çini hediye etti.