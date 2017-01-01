Terör Saldırısında Reina Kulübünde Kimler Vardı? Ünlü İsimler Var mı?

Beşiktaş'ın Ortaköy semtindeki Reina gece kulübünde yılbaşı eğlencesi düzenlendi. Yeni yılın ilk saatlerinde ise terör saldırısı gerçekleşti. Reina terör saldırısında uzun namlulu silahla kapı önündekilere ateş açan saldırgan 1 polis ile 1 vatandaşı şehit ettikten sonra içeriye girdi. İçeride yeni yıl kutlaması için bulananların üzerine kurşun yağdırdı. Saldırıda 39 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 69 kişi de yaralandı. Mekanda 700-800 kişi olduğu belirtiliyor. Peki mekanda hangi ünlüler bulunuyordu? İşte detaylar.

ÖLENLERİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI, İSİM LİSTESİ BEKLENİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bunların şu anda 21'inin kimliği belli. Henüz diğer 18'inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 16'sı yabancı uyruklu, 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, diğer kimliği belli olmayanlarla ilgili böyle bir değerlendirme yapamıyoruz." dedi. Kişi listesi açıklanınca haberimizde olacaktır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, konuyla ilgili şunları söyledi: "Türk vatandaşlarımız da var, yabancılar da var. Birçoğu birçok kez Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'ye defaatle gelmiş yabancılar var. Türkiye'yi tanıyorlar, biliyorlar. Yabancılar ve Türkler var ama ağırlıklı olarak yabancılar. Farklı farklı milletlerden, Suudi Arabistanlı, Faslı, Lübnanlı, Libyalı, farklı milletlerden vatandaşlar var."

SALDIRIDAN BİR FUTBOLCU KURTULDU! ORTAKÖY'DEKİ SALDIRIDAN KURTULAN SEFA BOYDAŞ KİMDİR?

1995 doğumlu Beylerbeyispor'un futbolcusu Sefa Boydaş da mekandaydı. Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen saldırıdan kurtulmayı başaran futbolcu Sefa Boydaş, saldırı anında yaşadıklarını, "İnsanlar sağa sola kaçışıyordu. Vurulanları bırakın, bayılanlar da oldu olduğu yerde. Kız arkadaşım da bayıldı. Sırtıma alıp koştum" diyerek anlattı.

"Saat itibariyle en kalabalık saatlerdi. İçerisi bayağı kalabalıktı" diyen Boydaş, henüz bugün bu tür ihtimali konuştuklarını ama Reina gibi bir yerde bu tür bu olayın olacağını akıllarına getirmediklerini söyledi. Boydaş ayrıca "Oradan hemen çıkamadık, kimse çıkamadı. Polisler çok hızlı geldi ve herkesi kontrol altına aldı ve konuşabilenlerin ifadesini aldı" dedi.

BİR POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU! KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen saldırıda, şehit düşen polis memurunun isminin Burak Yıldız olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi hastaneden çıkarılarak, morga kaldırıldı.

ŞEHİTLER TEPESİ GAZİSİ REİNA'DA CAN VERDİ!

Yılbaşı gecesini yeni yıla bağlayan gecede düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın 10 Aralık'ta Beşiktaş'ta meydana gelen bombalı saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın 10 Aralık'ta Vodafone Arena yakınlarında düzenlenen saldırı sırasında da statta görevli olduğu ortaya çıktı. 20 gün önceki terör saldırısından kurtulan Çakmak, gece kulübündeki terör saldırısında hayatını kaybetti.

GARSON KENAN KUTLUK HAYATINI KAYBETTİ! GERİYE MESUT ÖZİL İLE FOTOĞRAFI KALDI

Beşiktaş Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden birinin kulübün garsonlarından Kenan Kutluk olduğu ortaya çıktı. Gece kulübüne gelen ünlüler ile sık sık fotoğraf çektiren Kutluk'un sosyal medya hesabında ünlü futbolcu Mesut Özil ile görüntüleri de yer alıyor.

IRAKLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÖLENLER ARASINDA

Kimliği tespit edilenler arasında Irak'tan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen bir gencin de olduğu öğrenildi. Iraklı Jalal Abbas isimli gencin Kemerburgaz Üniversitesinde öğrenci olduğu ve yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybettiği tespit edildi.

NİŞANLISI ÖLDÜ, KENDİSİ AĞIR YARALI

Hayatını kaybedenlerden Mustafa Sezgin Seymen'in 21 Mayıs'ta nişanlandığı öğrenildi. Gece kulübüne düğün hazırlığı yaptığı nişanlısıyla birlikte gittiği belirtilen Seymen'den geriye nişan fotoğrafları kaldı. Saldırıda Seymen'in nişanlısının ise yaralandığı iddia edildi.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ MEKANDA CAN VERDİ

Mekanda özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar da hayatını kaybetti. Karcılar'ın cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Erdek'e götürüldü. Hatice Karcılar'ın kısa süre önce Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası sosyal medya hesabında, "Severek geldiğim, görmek için göreve gelmek için can attığım yerdin. Artık her gördüğümde acı vereceksin" notunu paylaştığı görüldü.

TERÖRİSTİN İLK KURBANI UĞURLANDI

Teröristin ilk kurbanlarından Ayhan Arık, son yolculuğuna uğurlanıyor. Reina'daki yılbaşı eğlencesine yabancı uyruklu misafirleri getiren Turizm Şirketi çalışanı, Ayhan Arık kapıda beklerken teröristin ilk kurşanlarına hedef oldu. Başından aldığı kurşunla kapı önünde hayatını kaybeden Arık için Küçükköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Arık'ın Türk Bayrağına sarılı tabuta camiye getirildi. İki oğlu babalarının tabutu başında gözyaşı döktü.

MEHMET TOPAL REİNA'DA BULUNUYOR MUYDU?

Fenerbahçe'li futbolcu Mehmet Topal'ın, saldırıya uğrayan mekanda bulunduğu haberleri üzerine kulüpten açıklama yapıldı. Basın mensuplarına gönderilen açıklamada Mehmet Topal'ın Ortaköy'de değil, tatil için yurt dışında olduğu bilgisi verildi.

FENERBAHÇE'NİN ÜÇ OYUNCUSU MEKANDAYDI

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde yer alan Fenerbahçe'den Jantel Lavender, Yakın Doğu Üniversitesi'nden Essence Carson ve Bellona AGÜ'den Chelsea Gray, saldırının yapıldığı mekanın yanındaki gece kulübünde olduklarını söylediler. AP'ye konuşan üç oyuncu, saldırıyı öğrenince çok korktuklarını belirtirken, bir süre kulüpten dışarı çıkmalarına izin verilmediğini ifade ettiler. Üç oyuncu da yaz aylarında WNBA takımlarından Los Angeles Sparks'ta forma giyiyor. Twitter hesabından yaşadıkları olayla ilgili bilgi veren Essence Carson, iyi olduklarını da belirtti.