Terör saldırısında ölen öğrenci adına Ünye'ye kütüphane kuruluyor



ORDU - İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden Yasin Görkem Yazıcı adına Ordu'nun Ünye ilçesine kütüphane kuruluyor.

Koç Üniversitesi Gönüllüleri Farkındalık Grubu 30'u aşkın gönüllü ile Fatih Meydan İlk ve Ortaokuluna 3 bin kitap ve 4 bilgisayarlık teknolojik destek ile çocukların ufuklarını açmak adına 16. kütüphaneyi kuruyor. Kütüphane, Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'taki hain saldırıda hayatını kaybeden Koç Üniversitesi öğrencilerinden Ordulu Yasin Görkem Yazıcı'nın adı ile kuruluyor.

Farkındalık Grubu öğrencileri Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çamyar, "30'u aşkın öğrenci bugün Ünyemizde Fatih Mahallemizdeki ilk ve ortaokulunda 3 bin kitap ve 4 bilgisayardan oluşan 16'ncı kütüphaneyi kurmak üzere bölgemizdeler. Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen hain terör saldırısında 44 vatandaşımızı kaybetmiştik. Bunlardan biri de Ordulu bir öğrencimiz olan Yasin Görkem Yazıcı'ydı. Arkadaşlarımız kütüphaneyi onun adına kuruyorlar. Bu ve benzeri etkinlik ve projeler ülkemizin her tarafına yayılmak sureti ile toplumsal bir dayanışmayı ve bir bilinci beraberinde getirir. Bu anlamda göstermiş oldukları gayretten dolayı öğrenci kardeşlerimiz tebrik ediyorum" dedi.

Koç Üniversitesi Farkındalık Grubu adına konuşan Nilay Yüksel ise, "30'u aşkın gönüllümüzle Ünye'deyiz. Ordulu olan Görkem arkadaşımızı ne yazık ki bir terör saldırısında kaybettik. O yüzden onun adını burada yaşatacak çok güzel bir kütüphane armağan etmek istedik. Bizlerle baştan sona yakında ilgilenen Ünye Belediyesine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.