GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Cenazelerin uçaktan indirilmeleri
Cenazelerin ambulanslara koyulması
Cenaze yakınlarıyla röportajlar İstanbul'daki terör saldırısı
Saldırıda hayatını kaybeden Fas vatandaşları Zineb Ait Ssi ve Rabia El Moustaine'nin cenazeleri, Kazablanka'nın Muhammed V havalimanına getirildi. Cenazeleri aile yakınları ve yetkililer karşıladı.
Terör Saldırısında Hayatını Kaybeden 2 Fas Vatandaşının Cenazesi Getirildi - Kazablanka
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Cenazelerin uçaktan indirilmeleri Cenazelerin ambulanslara koyulması Cenaze yakınlarıyla röportajlar İstanbul'daki terör saldırısı Saldırıda hayatını kaybeden Fas vatandaşları Zineb Ait Ssi ve Rabia El Moustaine'nin cenazeleri, Kazablanka'nın Muhammed V havalimanına getirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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