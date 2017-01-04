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Terör Saldırısında Hayatını Kaybeden 2 Fas Vatandaşının Cenazesi Getirildi - Kazablanka

Terör Saldırısında Hayatını Kaybeden 2 Fas Vatandaşının Cenazesi Getirildi - Kazablanka

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Cenazelerin uçaktan indirilmeleri Cenazelerin ambulanslara koyulması Cenaze yakınlarıyla röportajlar İstanbul'daki terör saldırısı Saldırıda hayatını kaybeden Fas vatandaşları Zineb Ait Ssi ve Rabia El Moustaine'nin cenazeleri, Kazablanka'nın Muhammed V havalimanına getirildi.

Terör Saldırısında Hayatını Kaybeden 2 Fas Vatandaşının Cenazesi Getirildi - Kazablanka

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Cenazelerin uçaktan indirilmeleri
Cenazelerin ambulanslara koyulması
Cenaze yakınlarıyla röportajlar İstanbul'daki terör saldırısı
Saldırıda hayatını kaybeden Fas vatandaşları Zineb Ait Ssi ve Rabia El Moustaine'nin cenazeleri, Kazablanka'nın Muhammed V havalimanına getirildi. Cenazeleri aile yakınları ve yetkililer karşıladı.

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