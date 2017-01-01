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Terör Saldırısına Tepkiler - Akif Hamza Çebi

Terör Saldırısına Tepkiler - Akif Hamza Çebi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Olay yerinden görüntüler Akif Hamza Çebi'nin açıklaması İSTANBUL - Akif Hamza Çebi, Ortaköy'deki terör saldırısının meydana geldiği yerde yaptığı incelemelerin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Terör Saldırısına Tepkiler - Akif Hamza Çebi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Olay yerinden görüntüler
Akif Hamza Çebi'nin açıklaması İSTANBUL - Akif Hamza Çebi, Ortaköy'deki terör saldırısının meydana geldiği yerde yaptığı incelemelerin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı

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