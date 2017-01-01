GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Olay yerinden görüntüler
Akif Hamza Çebi'nin açıklaması İSTANBUL - Akif Hamza Çebi, Ortaköy'deki terör saldırısının meydana geldiği yerde yaptığı incelemelerin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı
Terör Saldırısına Tepkiler - Akif Hamza Çebi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Olay yerinden görüntüler Akif Hamza Çebi'nin açıklaması İSTANBUL - Akif Hamza Çebi, Ortaköy'deki terör saldırısının meydana geldiği yerde yaptığı incelemelerin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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