Sosyal Medyada Reina Saldırısını Övenlere Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısını sosyal medyada öven hesaplara ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunun, Ortaköy'de gece kulübünde 39 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından sosyal medyada "oh olsun..." tarzı paylaşımlarda bulunanlar hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattığı öğrenildi.



Savcılığın, konuyla ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat yazdığı ortaya çıktı. Savcılığın talimatı üzerine çalışma sonucunda belirlenecek paylaşımların sahipleri bulunmaya çalışılacak. Bir kısmı sahte isim veya takma adlarla oluşturulan hesaplardan yapılan paylaşımlarla ilgili şüphelileri bulmak için çeşitli taramalar yapılacak.



Soruşturma çerçevesinde ilk etapta saldırıyı övücü paylaşımlarda bulunduğu belirlenen yaklaşık 20 hesabın incelendiği kaydedildi. Söz konusu hesap sahiplerinin bulunarak, haklarında gözaltı kararı verileceği öğrenildi. Bunun haricinde sosyal medyadan tarama yapılarak, saldırıya ilişkin övücü paylaşım yaptığı tespit edilenler hakkında da işlem başlatılacağı ifade edildi.



Aynı konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da saldırının ardından sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.