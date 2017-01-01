Terör Saldırısı Şüphelisini Arama Çalışmaları Kuruçeşme'de Yoğunlaştı

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübünde meydana gelen terör saldırısı şüphelisinin yakalanması için polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Konuya ilişkin her ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Beşiktaş Kuruçeşme'deki Muhtar Hüseyin Sokak'ta saldırganın eşkaline uygun bir şüphelinin olduğu yönünde ihbar üzerine, bölgeye Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile özel harekat ekipleri sevk edildi.

Ekipler, söz konusu eşkale uygun kişinin bulunması için bölgede kapsamlı çalışma başlattı.

VATANDAŞLARIN GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLDİ

Bu arada, trafiğe kapatılan Muallim Naci Caddesi'nde ikamet eden vatandaşların, polis kontrol noktasındaki ekiplere nüfus cüzdanlarını ibraz ettikten sonra aramadan geçirilerek geçişlerine izin verildi.

Olay yeri incelemesi nedeniyle trafiğe kapatılan Muallim Naci Caddesi, araştırmaların sona ermesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

POLİS KONTROL NOKTASI OLUŞTURULDU

Duvarlarına mavi branda çekilen eğlence mekanının kapısının önünde de polis kontrol noktası oluşturuldu. Olay yerindeki bazı trafik tabelalarında da kurşun izlerinin bulunduğu görüldü.