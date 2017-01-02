Terör Saldırısı - Saldırı Sırasında Eğlence Mekanında Olan Yusuf Kodat

İstanbul Ortaköy'de terör saldırısının gerçekleştiği sırada eğlence mekanında olan Yusuf Kodat, "Terasta saklanarak canımızı zor kurtardık." dedi.



Terör saldırısının yaşandığı yılbaşı akşamı eğlence mekanında bulunanlar, bıraktıkları eşyaları ve otomobillerini almak üzere olay yerine geliyor.



Aracını almak için olay yerine gelen vatandaşlardan Yusuf Kodat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Fransa'da yaşadığını, Türkiye'ye yılbaşı kutlaması için geldiğini anlatan Kodat, "Saldırı sırasında terasta saklanarak canımızı kurtardık. Polisler gelene kadar terasta saklandık. 10-15 dakika kadar bekledik. O anda gece kulübünde başka bir noktada olan kuzenime mesaj yazdım. O bana cevap verince sakinleştim. İkimiz de saklanarak kurtulduk. Sadece silah seslerini duydum. Saldırganın neler söylediğine dair hiçbir şey duymadım. Polisler geldikten sonra ellerimiz havada tek tek dışarı çıkarıldık. Tabii bizleri kontrol ederek dışarı çıkardılar." ifadelerini kullandı.



Kodat, o anların aklından çıkmadığını, silah seslerini, telaşla hareket eden insanları ve kanlı manzaraları unutamadığını da dile getirdi.



Bu arada Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da olay yerine gelerek terör saldırısını kınadı.



Öte yandan polis ekiplerinin eğlence mekanı önünde ve çevresinde güvenlik önlemleri sürerken, bazı vatandaşlar da olay yerine gelerek karanfil bırakıyor.