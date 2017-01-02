Terör Saldırısı Mağdurlarına Gönüllü Psikolojik Destek

Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Derneği (EMDR) Travma İyileştirme Grubu, İstanbul'daki terör saldırısında yaralanan ya da olaydan etkilenen vatandaşlara gönüllü psikolojik destek verecek.



EMDR'den İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"2017'nin ilk günü bir terör saldırısı ile yine yıkıldık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. İnsanlık dışı bu saldırıyı lanetle kınıyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına, saldırıda yaralanmış ve olaydan etkilenmiş vatandaşlarımıza Travma İyileştirme Grubu (EMDR- İnsani Yardım Programı) olarak önceki olaylarda olduğu gibi gönüllü psikolojik destek vermeye devam edeceğiz. Bu anlamda desteğe ihtiyacı olanlar bize ulaşabilir."