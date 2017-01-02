Terör Saldırısı - Adli Tıp Kurumu

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları, cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişini sürdürüyor.



Saldırıda hayatını kaybedenlerin Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumunda bulunan cenazeleriyle ilgili işlemler devam ediyor.



Saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Kerim Akyıl'ın babası Ali Akyıl, oğlunun cenazesini almak için Belçika'dan geldiğini söyledi.



Yılbaşını kutlamak için Belçika'dan gelmişti



Oğlunun, Türkiye'ye yılbaşı tatili için geldiğini ifade eden Akyıl, "Biz Türküz. Ülkesini seven kişiler olarak çocuğum da seviyordu. Geldi, burada geçirmek istedi. Oluyor işte, oldu. Allah'ım, inşallah kısa bir zamanda bu kötü, pis işlerden Türkiyemiz kurtulur. Umudumuz o." dedi.



Ali Akyıl, Belçika'da 23 yaşındaki oğluyla birlikte çalıştığını sözlerine ekledi.



İş için Türkiye'de bulunuyordu



Bülent Sirvan Osman'ın cenazesini almak için Erbil'den gelen yakınlarının da Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.



Yakınları, 38 yaşındaki Osman'ın eczacı olduğunu belirtti. Türkiye'deki akrabalarının haber vermesiyle saldırıdan haberdar olduklarını ifade eden yakınları, Osman'ın iş için Türkiye'de olduğunu kaydetti.



Evli ve iki çocuk babası Osman'ın cenazesinin Erbil'e götürüleceği öğrenildi.



Yılbaşı kutlaması için Türkiye'ye geldiği öğrenilen ve saldırıda hayatını kaybeden Abdullah Ahmed Abbolos'un cenazesiyle ilgili işlemler de devam ediyor.



Mustafa Güzel, arkadaşının arkadaşı olan 32 yaşındaki Abbolos'un cenaze işlemlerini takip etmek üzere geldiği Adli Tıp Kurumunda, gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Abbolos'un, eğlence mekanına bir arkadaşıyla gittiğini ifade eden Güzel, "Arkadaşımın arkadaşı. Eniştesi teşhis için burada. Yılbaşı tatili için gelmişti, yanında bir arkadaşı varmış o da ayağından vurulmuş. Abisini aramış ve ulaşamadığını söylemiş. Böylece ailesinin haberi olmuş. Cenazesi muhtemelen Suudi Arabistan'a gidecek. Filistin asıllı, Suudi Arabistan'da yaşıyordu." diye konuştu.