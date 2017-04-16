Terör Saldırısı - 4 Asker Yaralandı

Çukurca'da PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen roketatarlı saldırıda 4 güvenlik görevlisi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Kaletepe bölgesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi.



Olayda biri ağır 3 asker ile bir güvenlik korucusu yaralandı.



Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.