Terör Saldırısı - 4 Asker Yaralandı

Çukurca'da PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen roketatarlı saldırıda 4 güvenlik görevlisi yaralandı.

Terör Saldırısı - 4 Asker Yaralandı

Çukurca'da PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen roketatarlı saldırıda 4 güvenlik görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kaletepe bölgesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi.

Olayda biri ağır 3 asker ile bir güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

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