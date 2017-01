Terör Saldırılarının Yaşandığı Okullarda Teog Başarısı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın saldırılarının yaşandığı okullarda Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında elde edilen başarı gururlandırdı.



Geçen yıl PKK'lı teröristlerin çok sayıda saldırısına maruz kalan Koşuyolu ve Fevzi Çakmak ortaokullarından birer TEOG'da 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak büyük bir başarıya imza attı.



Teröristlerin eğitimi akamete uğratma girişimleri, destekleme ve yetiştirme eğitimlerine katılan öğrencilerin gayreti, öğretmenlerin ve okul idaresinin desteği ile sonuçsuz kaldı.



Terör saldırıların rağmen başarılarıyla Diyarbakır'ın gururu olan öğrenciler, şimdiden hedeflerini belirlemeye başladı.



"Öğretmenlerimin de desteği ile başarılı oldum"



TEOG'da 120 sorunun tamamına doğru cevap veren Koşuyolu Ortaokulu öğrencisi Esra Çukur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dönem başından bu yana sıkı bir şekilde sınava hazırlandığını söyledi.



Öğretmenlerin derste anlattığı konuları evde tekrar ettiğini belirten Çukur, şöyle konuştu:



"Okulumuz geçen yıl bir hafta kapalı kaldı ve zarar gördü. Okulumuza gelememiş, olaylar nedeniyle evimizden de çıkmak zorunda kalmıştık. Kitaplarım da evde kalmıştı. Geçen yıl 7'nci sınıf öğrencisi olduğuma şükrettim. Çünkü 8'inci sınıf öğrencileri olaylardan çok etkilendi. Çok fazla test çözdüm, öğretmenlerimin de desteği ile başarılı oldum."



"Bilim adamı olup, NASA'da çalışmak istiyorum"



TEOG'daki 120 soruyu doğru yanıtlayan Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencisi Baver Ercengiz, öğretmenlerin desteği ile sınava hazırlandıklarını aktardı.



Ercengiz, öğretmenleri ile her derste bol soru çözdüklerini ifade ederek bu sayede sınavda çıkan soruları rahatça yapabildiğini belirtti.



Başarısında öğretmenlerinin çok etkisi olduğunu anlatan Ercengiz, "Bilim adamı olup, NASA'da çalışmak istiyorum. Küçüklükten beri NASA'nın belgesellerini izliyorum." dedi.



Öğrencilere düzenli çalışmaları tavsiyesinde bulunan Ercengiz, öğretmenlerin dediklerini yapmanın önemli olduğunu vurguladı.



Ercengiz, başarısında emeği geçenlere teşekkür etti.



Bu başarı sürpriz değildi"



Koşuyolu Ortaokulu Müdürü Ramazan Özdemir, geçen yıl ilçede yaşanan terör olaylarından dolayı okullarının zarar gördüğünü ve bir hafta kapalı kaldığını hatırlattı.



Okuldaki tahribatı giderdikten sonra öğrencilerinin kalplerinde oluşan tahribatı onarmak için de çaba sarf ettiklerini dile getiren Özdemir, "Bize büyük bir sorumluluk düşüyordu. Rehber ve branş öğretmenleri ile beraber üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalıştık. Yaşanan bütün zorluklara rağmen öğrencilerimiz büyük başarı gösterdi." dedi.



Özdemir, bulundukları bölgenin diğer semtlere göre dezavantajlı olmasına rağmen bunu kendi lehlerine çevirdiklerini aktararak şöyle devam etti:



"Deneme sınavları yaptık. Öğretmenlerimiz büyük fedakarlık göstererek dersleri bittikten sonra, kendi özel hayatlarından fedakarlık yaparak öğrencilere destek oldular. Bu başarı sürpriz değildi. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu başarıyı yükseltmek."



"Her öğrenci potansiyel bir başarı adayıdır"



Fevzi Çakmak Ortaokulunda rehberlik öğretmeni Mustafa Arık, öğrencilerin başarısından duyduğu memnuniyeti belirtti.



Başarıyı odaklayan ve kendisini geliştirme çabasında olan öğrencileri desteklemeye çalıştıklarına dikkati çeken Arık, öğrencileri sınıf ortamlarında birebir takip ettiklerini aktardı.



Velilerle iş birliği yaparak öğrencilere nasıl davranmaları gerektiğini anlattıklarını belirten Arık "Okulumuzda 26 öğrencimiz iyi puan aldı. Öğrencilerimizin potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim için her öğrenci potansiyel bir başarı adayıdır." şeklinde konuştu.