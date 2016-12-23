Terör Saldırılarını Övmeye Tutuklama

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde 21 yaşındaki T.K., terör saldırılarını sosyal medyadan övdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.K., tutuklandı.



Kuşadası'nda yaşayan T.K., sosyal medya üzerinden İstanbul ve Kayseri'de meydana gelen bombalı terör eylemleriyle ilgili yaptığı paylaşımlarında, terör örgütlerini öven ifadeler kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bürosu ekiplerince İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki evinde geçen çarşamba akşamı gözaltına alınan T.K., sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği T.K.'yı tutukladı. - Aydın