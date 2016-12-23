Terör Saldırılarına Tepkiler

Efeler ilçesindeki Emel-Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesinde öğrenim gören 350 öğrenci, terör saldırılarını protesto etmek amacıyla, okulun bahçesinde el ele tutuşarak 'Her şey vatan için' yazdı.



Girne Mahallesinde bulunan lisenin 12. sınıf öğrencileri, İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarına tepki göstermek ve güvenlik güçlerine moral desteği vermek amacıyla ilginç bir protesto eylemi gerçekleştirdi.



Okul öğrencilerinden Efekan Kadir Cesur, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin içinden geçtiği süreçte emniyet teşkilatına ve askerlere destek olmak için öğrenci arkadaşlarıyla bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.



Güvenlik güçlerinin daima yanında olduklarını vurgulayan Cesur, "Biz, şehit ailelerimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Canı gönülden inanıyoruz ki, bu zor günler geçecek. Elbette bir gün mutlu olacağız. Hiçbir örgüt vatanımızı bölemeyecek." diye konuştu.



Öğrencilerden Ayşegül Mınık da, sadece öğrencilerin katıldığı bu eylemi polis ekiplerinin izlediğini ve çok duygulandıklarını belirterek, "Çevik kuvvet ekibini davet ettik. Onlar da bizi kırmayıp geldiler. Daha sonra izlediklerinde bizim yoğun ilgimizden memnun oldular. Bu zor dönemde gençleri yanlarında görmekten mutlu oldular, çok duygulandılar. Bütün polislerimizin, askerlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.



Öğrencilerden Kayahan Bülent Özer, okuldaki 32 dersliğe, görev başında şehit olan bazı öğretmen, asker ve şehitlerin isimlerini verdiklerini belirtti.



Özer, "Amacımız, bir uykuyu daha rahat uyumamız için canını vermeye hazır olan askerlerimize minnettarlığımızı göstermektir. Biz onun için her sınıfa bir aidiyet duygusu kazandırmak istedik. Sınıfta bir şehit yakını varsa önceliği o isme tanıdık." dedi.