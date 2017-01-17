Terör Saldırılarına Tepki

Bir konferansa katılmak üzere Muş'a gelen Diyarbakır Müftüsü Burhan İşleyen, Diyarbakır'da polis ekibine yönelik terör saldırısını kınadı.



Gençlik ve Spor Hizmetleri Spor Salonunda düzenlenen "aile" konulu konferansa katılan İşleyen, burada yaptığı konuşmada, terör olaylarına karşı herkesin bir ödevi ve görevi olduğunu, vatandaşların da terör saldırılarına karşı bilinçli olması gerektiğini söyledi.



Allah'ın teröristlerden hesap soracağını ifade eden İşleyen, şunları kaydetti:



"Bu topraklar üzerinde hesap yapan, plan yapan, insanın huzuruna, refahına ve kardeşliğine kast eden eller, tarih boyunca olmuştur. Hep beraber bunlara karşı uyanık olmak gibi bir sorumluluğumuz var. Birçok meslektaşım bu konunun bilincindedir. İnşallah ele ele, gönül gönüle bu topraklar üzerinde kirli emellerini gerçekleştirmek isteyenlere fırsat vermeden, o Alparslan döneminden devam eden dayanışma ruhu, kardeşlik ve bilinç ruhunu, önümüzdeki nesillere güçlenerek taşıyacağız."



Bitlis Beşminare Düşünce Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Durer de Diyarbakır'daki terör saldırısını kınayarak, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.



Durer, Türkiye'deki ana muhalefet ve diğer partilerin hükumetin hızını artırmak yerine, her defasında birçok olumlu ve güzel işin önünü tıkadığını savundu.



Türkiye'nin hızlı bir şekilde taktik değiştirmesi ve bir an önce başkanlık sistemine geçmesi gerektiğini ifade eden Durer, provokatif eylemler içerisinde olanların ülkenin birlik ve bütünlüğüne zarar verdiğini, halkın onlara müsaade etmeyeceğini kaydetti.