Terör Propagandasına 1 Tutuklama

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.Kumluca Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'i polis merkezindeki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 2'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 26 yaşındaki M.E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi 22 yaşındaki F.K. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - Kumlucaantalya