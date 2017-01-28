Terör Propagandası Yapan Şüpheliler Gözaltına Alındı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen kişileri takibe aldı. Bu yönde gelen ihbarları da titizlikle değerlendiren polis ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan 3 kişiyi Çorlu'daki adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenleyerek gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, yasak yayınlar ile çok sayıda mermi ele geçirildi.



Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan R.A., V.K., D.K. adlı 3 şüpheli, Çorlu Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Çorlu Adliyesine sevk edildi. - TEKİRDAĞ