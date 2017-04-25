Terör Propagandası Yapan Ev Hanımına Hapis

Bolu'da evli ve 3 çocuk annesi kadın terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla çıktığı hakim karşısında 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz FETÖ/PDY darbe girişimi olduğu sıralarda sosyal medya hesabı üzerinden, "Askeri darbe girişimine karşı camiler kullanılarak şeriat darbesi oluyor. Darbelerden darbe beğen" şeklinde paylaşım yapan evli ve 3 çocuk annesi Berlin Y. isimli ev hanımı hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla dava açıldı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuksuz yargılanan Berlin Y. ifadesinde, FETÖ ile herhangi bir bağının olmadığını belirterek, "Olayların farkına varmadan ve içeriğine hakim olmadan paylaşım yaptım. Yazdıklarımla hiç bir terör örgütünü övmek yada propagandasını yapmak istemedim" dedi.



Berlin.Y'nin ifadesinin ardından mahkeme heyeti sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. - BOLU