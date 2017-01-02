Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Reina'daki terör saldırısını gerçekleştiren kişinin eşkalinin belirlenmesi ve fotoğraflarının basında yer almasının polise ihbar yağdı. Terörle mücadele ekipleri, Zeytinburnu'nda Özel harekatçılar eşliğinde helikopter destekli operasyonlar düzenliyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polisin sokakları kapatması
-Detaylar
Terör Polisi Zeytinbunu'nda Operasyon Yapıyor
Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAReina'daki terör saldırısını gerçekleştiren kişinin eşkalinin belirlenmesi ve fotoğraflarının basında yer almasının polise ihbar yağdı.
Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
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