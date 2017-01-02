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Terör Polisi Zeytinbunu'nda Operasyon Yapıyor

Terör Polisi Zeytinbunu'nda Operasyon Yapıyor

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAReina'daki terör saldırısını gerçekleştiren kişinin eşkalinin belirlenmesi ve fotoğraflarının basında yer almasının polise ihbar yağdı.

Terör Polisi Zeytinbunu'nda Operasyon Yapıyor

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Reina'daki terör saldırısını gerçekleştiren kişinin eşkalinin belirlenmesi ve fotoğraflarının basında yer almasının polise ihbar yağdı. Terörle mücadele ekipleri, Zeytinburnu'nda Özel harekatçılar eşliğinde helikopter destekli operasyonlar düzenliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polisin sokakları kapatması

-Detaylar

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