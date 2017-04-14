Terör Örgütünün Propagandasını Yapan Sanıklara 12 Yıl Hapis Cezası

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmaktan yargılanan 5 sanık, toplam 12 yıl 2 ay 6 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK ile ilgili sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen 5 kişi hakkında açılan davanın karar duruşması Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Aynı suçtan ayrı ayrı yargılanan B.Y.,O.G., T.K., H.D. ve Y.K. hakim karşısında savunmalarını yaptı. Sanıklardan B.Y, sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak paylaşımları kendisinin yaptığını hatırlamadığını savunarak, suçlamaları reddetti.



O.G. ise, "Bazı paylaşımları ben yaptım. Hepsini ben paylaşmadım. Benim yaptığım paylaşımda terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılması gerekenler vardı. Hakkımda beraat kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.



Paylaşım yaptığı iddia edilen sanıklardan H.D., "Benim okumam yazmam yoktur. Bir arkadaşım bana hesap açmıştı. 22 Kasım 2016 tarihindeki paylamışımı ben yaptım. Diğer paylaşımları kimin yaptığını bilmiyorum" diyerek kendini savundu.



Diğer sanıklar da savunma yaparak, yapılan paylaşımların suç olduğunu bilmediklerini ileri sürdü.



Mahkeme heyeti, savcıdan sanıklar hakkında esasa ilişkin mütalaasını istedi. Savcı, mütalaasında sanıklardan sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın bez parçalarını, tehditlerini, elinde silah bulunan örgüt üyelerinin fotoğraflarını paylaşarak terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, sanıklardan B.Y. ve H.D'ye 3 yıl 1 ay 15'er gün, O.G'ye 1 yıl 3 ay, T.K. ve Y.K'ye 2 yıl 4 ay 3'er gün olmak üzere toplam 12 yıl 2 ay 6 gün hapis cezası verdi. - ELAZIĞ