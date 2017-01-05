Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlar

Şırnak'ın Cizre, Şanlıurfa'nın Akçakale, Van'ın Edremit ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi ve yol aramalarında toplam üç el yapımı patlayıcı imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde "önemli yurt içi olaylara" ilişkin bilgilere yer verildi.



Buna göre, Bingöl'ün Genç ilçesinde devam eden operasyonda tespit edilen bir sığınakta, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanan üç paket çivi ile bol miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi ve yol aramalarında Şırnak'ın Cizre, Şanlıurfa'nın Akçakale, Van'ın Edremit ilçesinde toplam üç el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.



Hatay'ın Dörtyol, Mardin'in Ömerli ilçelerinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında ortaya çıkarılan sığınaklarda mühimmat ve bol miktarda gıda ve yaşam malzemesi bulundu.



Irak'ın kuzeyi, Zap ve Avaşin/Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatı sonucu bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzii, sığınak ve barınaklar imha edildi.