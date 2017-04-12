Terör Örgütüne Üye Olmaktan Yargılanan Genç Kız Beraat Etti

Bolu'da yolcu otobüsünün mola verdiği sırada jandarma ekipleri tarafından yakalanan ve terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanan 20 yaşındaki Berfin G. beraat etti.



İstanbul'dan Batman'a gitmek isterken otobüsün Bolu'da mola vermesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan Berfin G.'nin Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü.



Yaklaşık 4 aydır Bakırköy Kadın Cezaevinde yatmakta olan Berfin G., Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS yoluyla ifade verdi. Terör örgütü üyesi olmadığını, zorla nişanlandırıldığı için Batman'da bulunan sevgilisine gitmek isterken jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığını belirten Berfin G., "Ailem beni zorla halamın oğlu ile evlendirmek istiyordu. Bizi nişanladılar ama ben Batman'da bulunan Z.B. isimli kişiyi seviyordum. Nişanda bana takılan yüzüğü İstanbul'da bozdurarak Batman'a gitmek istedim. Otogarda Batman'a direk otobüs bulamayınca Diyarbakır otobüsüne bindim. Bolu'da mola verdiğimizde şoför yanıma gelerek ailemin beni Ankara'da beklediğini söyledi. Otobüsten inip mola verdiğimiz yerde bulunan Kayseri otobüsündeki muavinlerin yattığı yere saklandım. Jandarmalar beni orada yakaladı ve korktuğum için 'Jandarma ve polisten nefret ediyorum' dedim. Benim terör örgütüyle hiç bir bağım yok. Ailem ve nişanlandığım taraf başka bir adama kaçtığımı öğrenseydi ciddi sıkıntılar yaşayacaktım" dedi.



Berfin G.'nin ifadesinin ardından mahkeme heyeti delil yetersizliği nedeniyle genç kızın beraatine ve tahliyesine karar verildi. Beraat kararını duyan Berfin G. gözyaşı dökerek, ailesinden özür diledi. - BOLU