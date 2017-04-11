Terör Örgütüne Üye Olmak' Suçlamasından Beraat Etti

İSTANBUL'dan Diyarbakır'a giderken Bolu'da mola veren otobüste 'canlı bomba' şüphesiyle gözaltına alınan 20 yaşındaki B.G., 'terör örgütüne üye olduğu' iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.



Geçen Aralık ayında İstanbul'dan Diyarbakır'a giderken TEM yolunun Bolu Dağı mevkisinde mola veren otobüste bulunan B.G., diğer yolcular ve görevlilerin 'canlı bomba' olmasından şüphelenip ihbar etmesi üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı. PKK terör örgütüne katılmak için Diyarbakır'a gittiği iddia edilen B.G., tutuklandı.



B.G., Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Savunmasında halasının oğlu ile zorla evlendirilmek istendiği için evden kaçarak Batman'daki erkek arkadaşının yanına gittiğini anlatan B.G., şunları söyledi:



"Beni halamın oğlu ile nişanladılar. Z.B. adlı bir gençle gönül ilişkim bulunuyordu. Yanıma birkaç eşya alıp söz yüzüğümü satıp Batman'a gitmek üzere Esenler Otogarı'na gittim. Batman'a direkt otobüs bulamadığım için Diyarbakır otobüsüne bindim. Bolu'da mola verdiğimizde şoför ailemin beni Ankara'da beklediğini söyleyince korktum. Otobüsten inip Kayseri otobüsüne bindim. Ancak beni aradıklarını görünce muavinlerin yattığı yere saklandım. Jandarma silahları doğrultup beni yakaladı. Korktuğum için o anlık 'Jandarma ve polisten nefret ediyorum' dedim. Terör örgütü ile hiçbir bağlantım yok. Başka bir adama kaçtığımı öğrenince hem ailem hem de nişanlandığım tarafla büyük sıkıntılar çıkacaktı. Suçlamaları kabul etmiyorum."



Mahkeme, sanık B.G.'nin delil yetersizliği nedeniyle beraatına karar verdi. B.G. karar üzerine sevinç gözyaşı dökerken salonda bulunan ailesinden de özür diledi. - Bolu