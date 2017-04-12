Terör Örgütünden Kaçan 4 Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

Şırnak'ta PKK terör örgütü içinde faaliyet yürütürken kaçan 4 terörist güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.



Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, teslim olan teröristlerle ilgili işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "11 Nisan 2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan 1'i yaşı küçük toplam 4 kişi, terör örgütünden kaçıp Şırnak'ta güvenlik kuvvetlerine teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarca yürütülmektedir" denildi. - ŞIRNAK