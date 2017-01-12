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Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Adana'da hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rıdvan Demir, yakalandı.

Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Adana'da hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rıdvan Demir, yakalandı. Terörle Mücadele Şubesi'ne (TEM) bağlı ekipleri, izinsiz gösterilere katıldığı ve hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü Rıdvan Demir'in merkez Seyhan ilçesinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Rıdvan Demir'in, Barbaros mahallesindeki evine giren ekipler, zanlıyı yakaladı. Demir, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim etti. - Adana

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