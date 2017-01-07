Iğdır'da sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşımlarda bulunarak propaganda yaptıkları öne sürülenlere yönelik operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Iğdır Adliyesine sevk edildi.
Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınıp sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Terör Örgütü Propagandasına Tutuklama
Iğdır'da sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Iğdır'da sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
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