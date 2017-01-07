Terör Örgütü Propagandasına Tutuklama

Iğdır'da sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşımlarda bulunarak propaganda yaptıkları öne sürülenlere yönelik operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Iğdır Adliyesine sevk edildi.



Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınıp sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.