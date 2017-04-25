Terör Örgütü Propagandasına Rekor Ceza

Adana'da, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden terör örgütü PKK lehine ve terörist başını övücü paylaşımlar yaptığı iddiasıyla yargılanan 52 yaşındaki Haydar Çengel, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan en üst sınırdan ve arttırım uygulanarak 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme tarafından suç kastının yoğunluğu gözetilerek verilen cezanın, benzer suçlardan bugüne kadar verilen cezaların üstünde olduğu ve emsal karar olabileceği belirtildi.



Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) ihbarda bulunan bir vatandaş, Haydar Çengel isimli sosyal medya kullanıcısının hesabında terör örgütü propagandası yaptığını bildirdi. Adana'da yaşayan Haydar Çengel'in sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede, Çengel'in terör örgütü PKK'yı öven ve propagandasını yapan paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak tutuklanan Çengel hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Celse arasında adli kontrol şartıyla tahliye edilen Haydar Çengel, yaptığı savunmasında sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu belirterek, "Paylaşımları ben yaptım. Ancak suç olduğunu bilmiyorum. Terör örgütü propagandası yapmak amacıyla yapmadım. O zamanki psikoloji ile Güneydoğu ve Suriye'deki IŞİD olaylarından dolayı söz konusu iletileri paylaştım" dedi.



En üst sınırdan emsal karar



Mahkeme heyeti, Haydar Çengel'i 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 3 yıl hapse mahkum etti. Suçun basın yayın yoluyla işlenmesi ve zincirleme olarak gerçekleştiği gerekçeleriyle sanığın cezası 6 yıl 9 aya yükseltildi. Mahkeme tarafından suç kastının yoğunluğu gözetilerek verilen cezanın, benzer suçlardan bugüne kadar verilen cezaların üstünde olduğu ve emsal karar oluşturabileceği belirtildi. - ADANA