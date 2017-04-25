Terör Örgütü Propagandasına Hapis Cezası

Bolu'da, sosyal medya hesabında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasını (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimini övdüğü iddiası ile yargılanan ev kadını Berlin Yalabık'a, 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.



Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuksuz yargılanan Yalabık, karar duruşmasında yaptığı savunmada, FETÖ ile herhangi bir bağının olmadığını ifade etti.



Darbe girişiminin olduğu gece, ekranına düşen bildirimleri bilinçsiz bir şekilde paylaştığını ileri süren Yalabık, "Olayların farkına varmadan ve içeriğine hakim olmadan paylaşım yaptım. Yazdıklarımla hiç bir terör örgütünü övmek ya da propagandasını yapmak istemedim." dedi.



Mahkeme heyeti sanığa, 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



FETÖ'nün darbe girişiminin olduğu sırada sosyal medya hesabından "Askeri darbeye karşı camiler kullanılarak şeriat darbesi oluyor. Darbelerden darbe beğen" ve "Aklı selim olan devlete ve millete karşı sokağa çıkmasın" şeklinde paylaşım yaptığı belirlenen evli ve 3 çocuk annesi Berlin Yalabık hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.